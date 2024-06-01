Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Футболист пробил по воротам 12 раз, только пять из которых пришлись в створ. По десять раз пробили Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Кай Хаверц (Германия), Александр Митрович (Сербия) и Кристиан Эриксен (Дания).

По итогам группового раунда Португалия вышла в 1/8 финала, где сыграет со Словенией. Роналду в трёх матчах отметился результативной передачей.

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Ранее сообщалось, что Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на ЧЕ и ЧМ.