Гути рассказал, что злится на Кварацхелию из-за обещанной футболки

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути высказался о полузащитнике сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Если честно, я ещё немного зол на Хвичу. Мы с ним часто переписывались, он обещал мне прислать свою игровую футболку, а её до сих пор нет. Надеюсь, что он меня услышит. Я хочу его футболку сборной Грузии. Именно с этого чемпионата Европы», — заявил Гути в эфире El Chiringuito TV.

Матч между Грузией и Испанией состоится 30 июня, он начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Грузия назначила четыре чартерных рейса в Германию для футбольных болельщиков.