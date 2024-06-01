RMC: Коман покинет расположение сборной Франции из-за рождения четвёртого ребёнка

Полузащитник Кингсли Коман покинет сборную Франции по семейным обстоятельствам.

Как сообщает RMC Sport, Коман отлучится от команды на несколько часов, чтобы присутствовать при родах, которые пройдут на родине его девушки в Швеции. После этого он вернётся в команду.

Франция со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Бельгией.

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Ранее главный тренер сборной Франции Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлечённости на Евро-2024.