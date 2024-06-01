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29 июня
12:20

RMC: Коман покинет расположение сборной Франции из-за рождения четвёртого ребёнка

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DeFodi Images

Полузащитник Кингсли Коман покинет сборную Франции по семейным обстоятельствам.

Как сообщает RMC Sport, Коман отлучится от команды на несколько часов, чтобы присутствовать при родах, которые пройдут на родине его девушки в Швеции. После этого он вернётся в команду.

Франция со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Бельгией.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее главный тренер сборной Франции Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлечённости на Евро-2024.

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