L'Équipe: Мбаппе испытывает неудобства при игре в маске на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе испытывает дискомфорт при игре в маске на чемпионате Европы.

Как сообщает L'Équipe, маска ограничивает периферийное зрение игрока, а на внутренней поверхности скапливается много влаги, поэтому её нужно периодически снимать во время матча.

Франция со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2024. Мбаппе забил один гол в двух матчах, одну игру он пропустил из-за перелома носа.

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