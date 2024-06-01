Шалимов: мне нравится, как на Евро играет Испания, её стиль, посыл

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что ему нравится игра Испании на чемпионате Европы в Германии.

«Оставляют такое впечатление, что они играют со стороны силы, контролируют мяч, при потере мяча накрывают — все компоненты, которые есть в позиционной атаке. Выделю их. Мне нравится, как они играют, их стиль, посыл», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Матч между Грузией и Испанией состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Грузия назначила четыре чартерных рейса в Германию для футбольных болельщиков.