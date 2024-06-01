Мамардашвили: Кварацхелия лучше, чем вся Испания

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о Хвиче Кварацхелии перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.

«Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить Испании много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира», — приводит слова Мамардашвили AS.

Также он ответил на вопрос о своём лучшем сейве на турнире: «Следующий. Тот, который я должен сделать против Испании».

Матч между Грузией и Испанией состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Грузия назначила четыре чартерных рейса в Германию для футбольных болельщиков.