Овчинников: Роналду доказал, что является капитаном Португалии, а не фуфломицином

Российский тренер Валерий Овчинников оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Была голевая передача в пустые ворота. Этим действием он показал, что является капитаном, а не просто футбольным фуфломицином. Этот маленький штрих — ответ Роналду всем критикам», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

Португалия с шестью очками расположилась на первом месте и вышла в плей-офф. В 1/8 финала турнира подопечные Роберто Мартинеса сыграют со Словенией. Роналду в трёх матчах отметился одной голевой передачей. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Евро.

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Ранее сообщалось, что Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024.