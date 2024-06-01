Орлов раскритиковал Тедеско за «бездарную игру» сборной Бельгии

Комментатор Геннадий Орлов жёстко раскритиковал сборную Бельгии и её главного тренера Доменико Тедеско за выступление на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

«Бельгия играла бездарно. У них тренер Тедеско — как будто просто дополнительная единица на ставке. Ничего не сделал. Помню, как он метеоритом носился вдоль поля в «Спартаке». Но здесь его авторитета, бэкграунда явно не хватает», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Сборная Бельгии со второго места в группе Е вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала команда сыграет с Францией. Встреча пройдёт 1 июля. Начало в 19:00 мск.

Напомним, что Доменико Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

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Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года.