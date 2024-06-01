Испания — лучшая сборная Евро после группового этапа по версии Guardian
The Guardian составил рейтинг сборных по итогам группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Лидером рейтинга стала сборная Испании. На групповой стадии «красная фурия» стала единственной командой, одержавшей три победы.
На второй позиции расположилась сборная Германии, у которой семь очков по итогам группового этапа. Тройку лучших замкнула команда Австрии.
Худшими сборными с конца стали Шотландия, Сербия и Польша.
В 1/8 финала турнира сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
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