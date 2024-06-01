Губерниев ответил критикам, которые против показа Евро-2024 в России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему показа чемпионата Европы — 2024 в Германии на российских телеканалах.

«Кто против трансляций Евро — не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит! Нас миллионы, и мы живём!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он добавил, что в России нет дружественных и недружественных соревнований.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропускает турнир.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро по количеству точных передач.