Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро по количеству точных передач

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал лучшим игроком по наибольшему количеству точных передач на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

За три матча группового раунда игрок сделал 326 точных передач. Он также побил своё предыдущее достижение, установленное на Евро-2020 (323).

На второй позиции расположился итальянец Николо Барелла — 221. Третий — его соотечественник Жоржиньо (219).

Напомним, что сборная Германии с первого места из группы А вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала команда сыграет с Данией.

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