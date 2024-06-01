Барбоза: в центре нападения Португалии должен играть Рамуш, а не Роналду

Футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал сборную Португалии после поражения от команды Грузии в третьем туре чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Нужно руководствоваться спортивным принципом. Ставить в состав тех, кто на данный момент сильнее. Почему вышел Роналду? Ему нужно установить очередной какой-то свой рекорд. Ну а в итоге мы за это поплатились», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в центре нападения вместо Криштиану Роналду должен играть Гонсалу Рамуш.

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу грузинской команды. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте и вышла в плей-офф. В 1/8 финала турнира подопечные Роберто Мартинеса сыграют со Словенией.

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Ранее сообщалось, что Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024.