Орлов: фамилию Мамардашвили теперь надо выучить

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Грузия удивила уже в первом матче. Казалось, они вообще не забьют на турнире — всё-таки дебютанты. И футболистов команды мы мало знали. Но фамилию Мамардашвили теперь надо выучить. Вратарь — один из героев не только игры с Португалией, но и всего группового турнира», — цитирует Орлова «Чемпионат».

В третьем туре Грузия одержала победу над Португалией — 2:0. Команда с третьего места вышла в плей-офф турнира. Вратарь Георгий Мамардашвили совершил 21 сейв в трёх матчах.

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