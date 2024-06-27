Сёмин: Кварацхелия был явно предпочтительнее Роналду

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу Грузии над Португалией в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Всё было закономерно, а Кварацхелия ещё раз доказал, что он один из лучших в Европе. На фоне Роналду он явно выглядел предпочтительней по всем моментам», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу грузинской команды. Кварацхелия забил первый гол команды.

Таким образом, Грузия, набрав четыре очка, с третьего места вышла в плей-офф турнира. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте.

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Ранее сообщалось, что Португалия впервые проиграла официальный матч при Мартинесе.