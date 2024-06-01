CNA: УЕФА в третий раз оштрафовал Албанию за поведение болельщиков на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании за поведение болельщиков в матче группового этапа Евро-2024 с Испанией.

Как сообщает CNA, штраф наложили за то, что фанаты бросали посторонние предметы, распространяли недопустимые сообщения, использовали пиротехнику и выбегали на поле. Сумма, которую федерация должна выплатить, составляет €86 500.

УЕФА уже штрафовал Албанию за поведение болельщиков во время матчей с Хорватией и Италией. Общая сумма наказания составляет более €171 тыс., что является рекордом этого турнира.

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Ранее сообщалось, что УЕФА накажет Футбольную ассоциацию Англии за действия английских фанатов, которые бросали стаканы в Саутгейта.