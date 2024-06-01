Экс-игрок сборной Турции: это неправильно, что Россия не участвует в этом Евро

Бывший игрок сборной Турции Фатих Текке высказался о неучастии команды России в чемпионате Европы в Германии.

«Это неправильно, что Россия не участвует в этом Евро. Это большое наказание. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул», — приводит слова Текке Sport24.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропускает турнир.

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