Батак: мне не хватает сборной России на чемпионате Европы — 2024

Бывший сербский защитник «Динамо» Радослав Батак прокомментировал отсутствие сборной России на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Теперь мне не за кого болеть на Евро. Если бы Россия играла на этом Евро, то я болел бы за неё. Мы братские народы. Мне не хватает сборной России», — цитирует Батака Metaratings.

Он добавил, что в команде России есть талантливые игроки, такие как братья Миранчуки и Константин Тюкавин.

Напомним, что сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустила турнир.

Ранее сообщалось, что Португалия впервые проиграла официальный матч при Мартинесе.