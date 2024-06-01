Шкриньяр — о Словакии в 1/8 финала Евро-2024: выход в плей-офф принадлежит болельщикам

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о выходе в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Попасть в число 16 лучших команд — это здорово. Этот выход в плей-офф принадлежит болельщикам, они нам очень помогли сегодня», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

Встреча во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась со счётом 1:1.

У Словакии мяч забил Ондрей Дуда (24-я минута). В составе Румынии отличился Рэзван Марин (37-я).

Таким образом, Румыния заняла первое место в группе E, набрав четыре очка. Словакия расположилась на третьей позиции с четырьмя баллами.

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Ранее Австрия победила Нидерланды и вышла в плей-офф турнира с первого места.