Австрия победила Нидерланды и вышла в плей-офф турнира с первого места

Австрия нанесла поражение Нидерландам в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершилась со счётом 3:2.

У Австрии мячи забили Дониэлл Мален (автогол), Романо Шмид, Марсель Забитцер. В составе Нидерландов отличились Коди Гакпо и Мемфис Депай.

Таким образом, Австрия заняла первое место в группе D, набрав шесть очков. Нидерланды расположилась на третьей позиции с четырьмя баллами.

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