Мостовой: допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о ничьей между Румынией и Словакией на чемпионате Европы.

«Допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным. Пенальти, который поставили в ворота сборной Словакии, на мой взгляд, липовый. Пару раз посмотрел, там игрок упал сам. То, что это будут обсуждать, неизбежно» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась со счётом 1:1.

У Словакии мяч забил Ондрей Дуда (24-я). В составе Румынии отличился Рэзван Марин (37-я).

Таким образом, Румыния заняла первое место в группе E, набрав четыре очка. Словакия расположилась на третьей позиции с четырьмя баллами.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее Австрия победила Нидерланды и вышла в плей-офф турнира с первого места.