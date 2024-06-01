Вяльбе — о показе Евро-2024 в России: это неправильно, надо популяризировать наш спорт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о трансляции Евро-2024 на российском телевидении.

«То, что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно. Сегодня даже водителю сказала: «Ничего себе! У нас даже висят рекламные баннеры чемпионата Европы. Почему — непонятно». Для меня это очень странно. Предательства в этом нет. Но мне обидно. Государственный канал мог бы транслировать российские соревнования. Всё-таки надо популяризировать наш спорт», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее Иван Миладинович высказал мнение, что сборная России смогла бы пробиться в плей-офф чемпионата Европы по футболу.