Миладинович: на Евро-2024 сборная России точно вышла бы из группы

Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович высказал мнение, что сборная России смогла бы пробиться в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

«Зависело бы от группы. И хотя сборная России отстранена от международных турниров, я считаю, многие молодые футболисты отлично проявляют себя и в чемпионате, и в национальной команде. Россия могла бы добиться в Германии хороших результатов, считаю, что из группы точно вышли бы», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропускает турнир.

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Ранее сообщалось, что сборные Англии, Нидерландов и Франции вышли в плей-офф Евро-2024.