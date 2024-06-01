Сборные Англии, Нидерландов и Франции вышли в плей-офф Евро-2024
Сборные Англии, Нидерландов и Франции обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии.
Италия сыграла вничью с Хорватией со счётом 1:1 в группе B и вышла в плей-офф турнира со второго места, набрав четыре очка.
Сборная Англии набрала четыре очка в группе C и имеет игру в запасе. Нидерланды и Франция имеют по четыре очка в группе D и также ожидают матчи третьего тура.
Таким образом, все три команды гарантированно не займут последнее место в своих группах и вышли в плей-офф турнира.
Ранее определилась первая пара плей-офф Евро-2024.