Сборные Англии, Нидерландов и Франции вышли в плей-офф Евро-2024

Сборные Англии, Нидерландов и Франции обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии.

Италия сыграла вничью с Хорватией со счётом 1:1 в группе B и вышла в плей-офф турнира со второго места, набрав четыре очка.

Сборная Англии набрала четыре очка в группе C и имеет игру в запасе. Нидерланды и Франция имеют по четыре очка в группе D и также ожидают матчи третьего тура.

Таким образом, все три команды гарантированно не займут последнее место в своих группах и вышли в плей-офф турнира.

Ранее определилась первая пара плей-офф Евро-2024.