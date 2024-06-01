Определилась первая пара плей-офф Евро-2024

Сборная Италии сыграет с командой Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии.

Италия сыграла вничью с Хорватией со счётом 1:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места, набрав четыре очка.

Швейцария сыграла вничью с Германией (1:1) и заняла второе место в группе A, имея в активе пять очков.

Швейцария — Италия сыграют 29 июня в 19:00 мск на Олимпийском стадионе в Берлине.

Ранее гол Дзакканьи помог Италии сыграть вничью с Хорватией и выйти в плей-офф Евро-2024.