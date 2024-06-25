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Левандовски случайно ударил Мбаппе по сломанному носу в матче Франции и Польши

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Форвард сборной Польши Роберт Левандовски ударил нападающего команды Франции Килиана Мбаппе по сломанному носу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Левандовски случайно ударил Мбаппе по сломанному носу в матче Франции и Польши
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill - AMA

Инцидент случился во время одного из игровых эпизодов — футболисты боролись за мяч и поляк непреднамеренно ударил соперника по тому месту, где была расположена защитная маска.

После эпизода француз несколько минут трогал нос, но серьёзного повреждения ему удалось избежать.

Стоит отметить, что перед игрой именно Левандовски, который имеет опыт выступлений в защитной маске, рассказывал о трудностях, с которыми Мбаппе может столкнуться по ходу матча.

Напомним, что нападающий трёхцветных сломал нос в игре с Австрией (0:1). При этом футболист намерен продолжить участие в турнире, играя в маске. Мбаппе уже пропустил матч с Нидерландами (0:0).

Франция заняла второе место в группе B, набрав пять очков. Польша расположилась на четвёртой позиции с одним баллом и лишилась шансов выйти в плей-офф.

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Ранее Италия сыграла вничью с Хорватией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

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