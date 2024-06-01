Радимов: до начала Евро‑2024 было понятно, что Австрия будет главным открытием

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о выходе Австрии в плей-офф чемпионата Европы с первого места.

«По всем контрольным матчам было сразу понятно, что сборная Австрии будет главным открытием чемпионата Европы. У них отличный состав, хорошее качество игры. Конечно, удивляет, что они выиграли группу. Видно, что команда находится на ходу и может дойти далеко на Евро‑2024», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершилась со счётом 3:2.

У Австрии мячи забили Дониэлл Мален (автогол), Романо Шмид, Марсель Забитцер. В составе Нидерландов отличились Коди Гакпо и Мемфис Депай.

Таким образом, Австрия заняла первое место в группе D, набрав шесть очков. Нидерланды расположились на третьей позиции с четырьмя баллами.

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Ранее сообщалось, что сборная Австрии во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.