Сборная Австрии во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Австрия победила Нидерланды и вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Встреча в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершилась со счётом 3:2.

Австрия заняла первое место в группе D, набрав шесть очков. Нидерланды расположилась на третьей позиции с четырьмя баллами.

Таким образом, подопечные Ральфа Рангника второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы.

Ранее Франция сыграла вничью с Польшей и вышла в плей-офф турнира со второго места.