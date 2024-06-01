Сборная Австрии во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Австрия победила Нидерланды и вышла в плей-офф чемпионата Европы.
Встреча в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершилась со счётом 3:2.
Австрия заняла первое место в группе D, набрав шесть очков. Нидерланды расположилась на третьей позиции с четырьмя баллами.
Таким образом, подопечные Ральфа Рангника второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы.
Ранее Франция сыграла вничью с Польшей и вышла в плей-офф турнира со второго места.