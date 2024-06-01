Франция сыграла вничью с Польшей и вышла в плей-офф турнира со второго места
Франция сыграла вничью с Польшей в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 1:1.
У Франции гол забил Килиан Мбаппе на 56-й минуте с пенальти. В составе Польши отличился Роберт Левандовски (79-я).
Таким образом, Франция заняла второе место в группе B, набрав пять очков. Польша расположилась на четвёртой позиции с одним баллом.
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