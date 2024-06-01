Футболист «Зенита» Мостовой рассказал, что на Евро-2024 болеет за Англию

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что симпатизирует Англии на чемпионате Европы в Германии.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — приводит слова Мостового Metaratings.

Во втором туре группового этапа Англия сыграла вничью с Данией — 1:1. На старте турнира команда минимально обыграла Сербию (1:0). Болельщики в сети начали критиковать модель игры тренера Гарета Саутгейта.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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