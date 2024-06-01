Игрок Венгрии Шаллаи: главное, что Варге стало лучше, мы бились за него

Полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи высказался о состоянии здоровья нападающего Барнабаша Варги, который не смог продолжить матч с командой Шотландии в третьем туре чемпионата Европы — 2024.

«Самое главное, что ему стало лучше, мы бились за него последние 20 минут. Мы показали, что мы за команда — мы никогда не сдаёмся, в этом наша сила», — цитирует игрока пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

Встреча группы А завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.

На 70-й минуте Варгу унесли на носилках после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном. Сообщалось, что футболист находится без сознания.

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Ранее сообщалось, что Германия и Швейцария вышли в плей-офф из группы А на Евро.