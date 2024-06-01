Сборная Венгрии посвятила победу над Шотландией потерявшему сознание Варге

Сборная Венгрии одержала победу над командой Шотландии в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Футболисты венгерской команды посвятили победу нападающему Барнабашу Варге. На 70-й минуте игрока унесли на носилках после жуткого столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном.

Позже Венгерская футбольная федерация сообщила, что форвард пришёл в сознание и в настоящий момент находится в больнице.

Встреча группы А завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды. После финального свистка игроки победителей демонстрировали футболку с номером Варги.

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Ранее Роланд Шаллаи высказался о состоянии здоровья нападающего Варги.