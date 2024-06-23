Игрок Венгрии Варга находится в сознании после столкновения в матче с Шотландией
Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга находится в сознании после инцидента в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 с командой Шотландии.
По информации M4 Sport, футболиста увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор.
Позже эту информацию подтвердила пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
Игрока на 70-й минуте унесли на носилках после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном.
Встреча группы А завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.
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Ранее сообщалось, что Германия и Швейцария вышли в плей-офф из группы А на Евро.