Игрок Венгрии Варга находится в сознании после столкновения в матче с Шотландией

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга находится в сознании после инцидента в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 с командой Шотландии.

По информации M4 Sport, футболиста увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор.

Позже эту информацию подтвердила пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

Игрока на 70-й минуте унесли на носилках после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном.

Встреча группы А завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.

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Ранее сообщалось, что Германия и Швейцария вышли в плей-офф из группы А на Евро.