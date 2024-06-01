Шотландия ни разу не выходила из группы на чемпионате мира и Евро
Сборная Шотландии продлила свой антирекорд по выступлениям на крупных международных турнирах.
В матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы — 2024 команда потерпела поражение от Венгрии — 0:1. Шотландцы заняли четвёртое место в группе А и лишились шансов на выход в 1/8 финала.
Таким образом, шотландская сборная ни разу в своей истории не пробилась в плей-офф чемпионата мира и Европы.
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Ранее сообщалось, что Германия и Швейцария вышли в плей-офф из группы А на Евро.