Варгу унесли с поля на носилках на 70-й минуте в матче Шотландия — Венгрия

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить матч третьего тура с командой Шотландии на чемпионате Европы — 2024.

Игрока на 70-й минуте унесли на носилках после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном.

Встреча проходит в Берлине на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». Счёт к 80-й минуте — 0:0.

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Ранее сообщалось, что Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов.