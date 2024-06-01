Варгу унесли с поля на носилках на 70-й минуте в матче Шотландия — Венгрия
Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить матч третьего тура с командой Шотландии на чемпионате Европы — 2024.
Игрока на 70-й минуте унесли на носилках после столкновения с вратарём сборной Шотландии Ангусом Ганном.
Встреча проходит в Берлине на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». Счёт к 80-й минуте — 0:0.
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Ранее сообщалось, что Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов.