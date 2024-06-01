Канчельскис: с таким составом Англия может позволить себе отдых на групповом этапе Евро

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру сборной Англии на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Не стоит делать далеко идущие выводы. Вопрос с выходом из группы они спокойно решат в третьем матче, а дальше уже начнётся настоящий футбол. На групповом этапе англичане отдыхают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он добавил, что с таким составом английская команда может себе позволить отдых на групповом этапе.

Во втором туре группового этапа Англия сыграла вничью с Данией — 1:1. На старте турнира команда минимально обыграла Сербию (1:0). Болельщики в сети начали критиковать модель игры тренера Гарета Саутгейта.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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