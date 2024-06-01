Главный тренер Венгрии раскритиковал работу судьи на матче Евро с Германией

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси остался недоволен работой арбитра Данни Маккели в матче группового этапа Евро-2024 с Германией.

«Я никогда в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня… Даже немцы могли увидеть, что у него были двойные стандарты.

Он не увидел нарушение, когда толкали Орбана, а в аналогичной ситуации с Андрихом зафиксировал фол. Нам нужен единый стандарт судейства, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле», — приводит слова Росси журналист Джеймс Дакер.

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Германии. Голы забили Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

В следующей игре немцы 23 июня сыграют со швейцарцами. Венгрии в тот же день предстоит матч с Шотландией.

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Ранее сообщалось, что Германия преодолела групповой этап на пятом чемпионате Европы подряд.