Германия преодолела групповой этап на пятом чемпионате Европы подряд

Сборная Германии стала первым участником плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года.

19 июня команда обыграла Венгрию со счётом 2:0 в матче второго тура группового этапа. В первом туре немцы разгромили Шотландию (5:1).

На счету сборной шесть очков в группе. Команда Юлиана Нагельсманна обеспечила себе выход в 1/8 финала.

Германия вышла из группы на пятом чемпионате Европы подряд. В последний раз им не удавалось выйти в плей-офф на Евро-2004.

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Ранее сообщалось, что Германия побила свой рекорд по голам на групповом этапе Евро.