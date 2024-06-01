Германия побила свой рекорд по голам на групповом этапе Евро

Сборная Германии забила рекордное количество голов в своей истории на групповом этапе чемпионата Европы.

Об этом сообщает Opta.

За два тура немцы забили семь голов. 19 июня немцы победили Венгрию со счётом 2:0. В первом матче они разгромили Шотландию (5:1).

Отмечается, что в последний раз немцы забивали столько мячей на групповом этапе десять лет назад на ЧМ-2014.

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