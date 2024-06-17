Розовая форма сборной Германии побила рекорды продаж перед Евро-2024

Выездной комплект сборной Германии побил рекорд по продажам перед чемпионатом Европы-2024.

Об этом The Athletic сообщил представитель Немецкого футбольного союза.

Форма выполнена в розовом цвете с фиолетовым градиентом. Её представили в марте, и в Германии многие были недовольны выбором цвета и тем, что на ней нет элементов национального флага.

До этого комплекты сборной страны выполнялись в чёрном и красном цветах.

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17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее Германия обыграла Венгрию и стала первым участником плей-офф Евро.