Шакири — единственный европеец, забивший на каждом из последних шести крупных турниров

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири стал первым европейцем, который забивал на каждом из последних шести турниров уровня чемпионата мира и Европы.

Об этом сообщает Opta.

19 июня он отличился в матче группового этапа Евро-2024 с Шотландией.

Шакири забивал голы на ЧМ 2014, 2018, 2022 годов и ЧЕ 2016, 2020 годов.

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17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Главные фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Составить им конкуренцию в борьбе за титул, по мнению экспертов, могут национальные команды Португалии, Германии и Испании.

Ранее сообщалось, что Шакири — первый швейцарец, забивший на трёх разных Евро.