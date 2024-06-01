Шакири — первый швейцарец, забивший на трёх разных Евро

Полузащитник Джердан Шакири стал первым представителем Швейцарии, забившим на трёх разных чемпионатах Европы.

19 июня он отличился в матче группового этапа Евро-2024 с Шотландией.

Он также забивал на чемпионатах Европы в 2016 и 2020 годах.

Также Opta сообщает, что Шакири забил свой десятый гол на турнирах уровня ЧМ и Евро — это больше, чем у Бадджо (9), ван Перси (9), Торреса (9), Клюйверта (8), ван Нистелроя (8), Бензема (7), Руни (7), Ибрагимовича (6), Оуэна (6) или Рауля (6).

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