Роналду — первый футболист, сыгравший на шести чемпионатах Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

18 июня он вышел в старте на матч группового этапа Евро-2024 с Чехией.

До этого Роналду играл на турнирах в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годах.

Всего у него на счету 130 голов в 208 матчах за сборную.

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Ранее сообщалось, что Гюлер превзошёл достижение Роналду на Евро.