Гюлер превзошёл достижение Роналду на Евро

Нападающий сборной Турции Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро.

18 июня он забил гол в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 с Грузией. Как сообщает Opta, он сделал это в возрасте 19 лет и 114 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал португальцу Криштиану Роналду, который забил на турнире 2004 года в возрасте 19 лет и 128 дней.

Гюлер оказался только третьим тинейджером, которому удалось забить в своём дебютном матче на Евро. Это также удавалось Ференцу Бене (1964).

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Ранее сообщалось, что фанаты Турции и Грузии подрались на стадионе перед матчем Евро-2024.