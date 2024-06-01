Шотландия и Швейцария сыграли вничью в матче Евро-2024
Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча группы А завершилась со счётом 1:1.
На 13-й минуте гол в свои ворота забил игрок сборной Швейцарии Фабиан Шер. На 26-й минуте Джердан Шакири сравнял счёт.
На 33-й и 83-й минутах Дэн Ндойе и Бреел Эмболо забивали ещё голы Швейцарии, но они не были засчитаны из-за офсайда.
Швейцария набрала четыре очка и занимает второе место в группе. У Шотландии одно очко.
В следующем матче швейцарцы 23 июня сыграют с Германией. Шотландии предстоит игра с Венгрией.
Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Шакири — первый швейцарец, забивший на трёх разных Евро.