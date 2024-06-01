Косовского журналиста отстранили от Евро за провоцирование болельщиков Сербии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от работы на чемпионате Европы косовского журналиста Арлинда Садику за провоцирование болельщиков Сербии.
«Аккредитация журналиста отозвана в связи с неприемлемым поведением», — приводит Telegraf.rs заявление УЕФА.
Во время матча группового этапа журналист повернулся к трибуне сербских фанатов, изобразив руками двуглавого орла, присутствующего на символике Косова и Албании.
Встреча группы С с участием сборных Сербии и Англии завершилась со счётом 0:1.
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