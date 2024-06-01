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19 июня
22:29

УЕФА оштрафовал сербскую федерацию за поведение болельщиков на Евро-2024

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AP Photo/Matthias Schrader

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Сербский футбольный союз за поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2024 с Англией.

Штраф составляет €14 500. Фанаты обвинялись в том, что бросали предметы на поле и демонстрировали провокационное сообщение.

Матч между Сербией и Англией завершился со счётом 0:1.

В следующем матче сербы 20 июня сыграют со Словенией.

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Ранее УЕФА оштрафовал федерацию Албании за поведение фанатов на матче Евро-2024.

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