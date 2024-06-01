УЕФА оштрафовал федерацию Албании за поведение фанатов на матче Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании (FSHF) за поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2024 с Италией.

Фанаты во время игры бросали предметы, размещали сообщение, не подходящее для спортивного мероприятия, и жгли фаеры.

FSHF сообщает, что штраф составляет чуть более €37 тыс.

«FSHF призывает болельщиков и любителей футбола поддержать сборную Албании, проявив ответственность посредством правильного поведения, а также уважения правил и соперников», — говорится в сообщении.

Матч первого тура группового этапа завершился победой итальянцев со счётом 2:1.

В следующем матче сборная Албании сыграет с командой Хорватии 19 июня.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии.