УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против сборной Сербии после матча Евро-2024 с Англией.

Сербских фанатов обвиняют в бросании предметов, передаче провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию. А также инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам проведёт разбирательство из-за возможного «дискриминационного поведения».

Встреча группы С с участием сборных Сербии и Англии завершилась со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Джуд Беллингем.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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