На Евро-2024 забили пятый автогол за 14 матчей

На чемпионате Европы по футболу 2024 года был забит пятый автогол турнира.

19 июня в матче группового этапа с Шотландией игрок Швейцарии Фабиан Шер забил в свои ворота.

До этого автоголы забили Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия) и Клаус Гясула (Албания).

Всего это 25-й автогол в истории турнира.

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Ранее сообщалось, что Германия побила свой рекорд по голам на групповом этапе Евро.