Мбаппе после травмы заявил, что без рисков нет побед

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост после полученной травмы в матче чемпионата Европы.

«Без рисков нет побед», — написал Мбаппе в соцсетях.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником Кевином Дансо на 86-й минуте матча с Австрией.

Сообщалось, что для него изготовят маску и француз сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Польшей.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Дешам заявил, что Мбаппе потребуется операция после Евро-2024.